إصابة طائرة إيطالية بطلقات رصاص أثناء إقلاعها من كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مراسل ”الخليج 365”، الخميس، بأن طائرة إيطالية من طراز "سي 130" أصيبت بطلقات رصاص أثناء إقلاعها من كابول.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية".

فيما قال الوزير البريطاني المكلف بالقوات المسلحة، جيمس هيبي، اليوم، إن التهديد الإرهابي الذي دفع لندن إلى تحذير مواطنيها من الذهاب إلى مطار كابول ليلا، كان "خطيرا جدا" و"وشيكا".

وأضاف هيبي لإذاعة "تايمز راديو" أن "المعلومات التي جمعت خلال الأسبوع تزداد خطورة: إنها تشير إلى تهديد للأرواح وشيك وخطير".

وليل الأربعاء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأشخاص "الموجودين حاليا عند مداخل المطار الشرقي والشمالي عليهم المغادرة فورا" محذرة من "أخطار أمنية".