قرقاش: نطوي صفحة الخلاف مع قطر وننظر للمستقبل بإيجابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده طوت صفحة الخلاف مع قطر و"ننظر إلى المستقبل بإيجابية".

وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر: "بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية".

وتابع: "نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك".

وفي وقت سابق اليوم، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفدا إماراتيا، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات.

وبحث الجانبان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وتمنياتهم لقطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وحمّل الشيخ تميم بن حمد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.