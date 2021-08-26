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عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط غلاف غزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

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دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في مستوطنات بمحيط غلاف غزة.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "دوت ⁧‫صافرات الإنذار⁩ في جنوب ⁧‫إسرائيل⁩، يدور الحديث عن ⁧‫إنذار كاذب⁩".

 

وكانت الصافرات دوت في مدينتي أسدود وعسقلان، ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب إطلاق الصافرات بالخطأ.

 

وقالت محطات تلفزة إن إسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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