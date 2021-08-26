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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط غلاف غزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في مستوطنات بمحيط غلاف غزة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "دوت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، يدور الحديث عن إنذار كاذب".
وكانت الصافرات دوت في مدينتي أسدود وعسقلان، ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب إطلاق الصافرات بالخطأ.
وقالت محطات تلفزة إن إسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار.