عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط غلاف غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في مستوطنات بمحيط غلاف غزة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "دوت ⁧‫صافرات الإنذار⁩ في جنوب ⁧‫إسرائيل⁩، يدور الحديث عن ⁧‫إنذار كاذب⁩".

وكانت الصافرات دوت في مدينتي أسدود وعسقلان، ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب إطلاق الصافرات بالخطأ.

وقالت محطات تلفزة إن إسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار.