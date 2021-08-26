أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر.. والجرام يهبط 8 جنيهات في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت 5 جنيهات دفعة واحدة للجرام خلال تعاملات أمس.

وقال ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقنصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"الخليج 365"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 798 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6280 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.13%، ووصل سعر الأوقية إلى 1788.6 دولار في الساعة 1:08 ظهرًا بتوقيت القاهرة.