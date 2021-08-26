تموين الإسكندرية: التصريح لـ418 محلًا بالمشاركة في الأوكازيون الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مشاركة 418 محلًا في الأوكازيون الصيفي.

وأكدت المديرية أن النسبة الأكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح كانت من فئة محال الملابس الجاهزة، وأنه على من يرغب في المشاركة التوجه إلى مديرية التموين للحصول على التصاريح.

وأشار إلى أن المديرية نفذت عدد من الحملات على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار وحصولها على تصاريح من مديرية التموين للمشاركة فى الأوكازيون، وأسفرت عن تحرير 36 محضرًا لبعض المحال التي طبقت الأوكازيون دون تصريح من المديرية.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن فترة الأوكازيون الصيفي ممتدة حتى 15 سبتمبر المقبل، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شرط أن تكون هذه التخفيضات حقيقية.