لجنة المنشآت بجامعة سوهاج توافق على إنشاء 18 قاعة ومزرعة سمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة لجنة المنشآت الجامعية رقم (١٠٥) لشهر أغسطس.

وقال "عبدالخالق" اليوم الخميس، إن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وجرت الموافقة على بعضها وإرجاء البعض الآخر، وإضافة تعديلات على عدد من المذكرات الواردة للجنة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن من أبرز القرارات التى جرت الموافقة عليها، تخصيص ١٨ قاعة بمجمع الفصول بمقر الجامعة الجديد، لتكون خاصة بكلية التربية لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب.

وأشار "عبدالخالق" إلى أنه جرت الموافقة خلال الاجتماع أيضًا على إنشاء مزرعة سمكية تعليمية إرشادية لخدمة طلاب قسم أمراض الأسماك بكلية الطب البيطري.

وتابع رئيس جامعة سوهاج أنه جرت التطرق إلى عدة مقترحات ومنها إنشاء مخزن أنابيب خاص بالمدينة الجامعية بمكان آمن يتبع قواعد السلامة المهنية، وتكليف إدارة المشتريات بتوريد أجهزة التكييف لمشروع مبنى الإدارة المركزية بالمقر الجديد، بالإضافة إلى الموافقة على تعميم استخدام وحدات الإضاءة "الليد" بكافة مباني الجامعة.