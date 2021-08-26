«يوتيوب» تسحب أكثر من مليون تسجيل مضلل بشأن «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «يوتيوب» أنها سحبت أكثر من مليون تسجيل على منصّتها، يتضمّن «معلومات خاطئة خطيرة عن فيروس كورونا» منذ بدء تفشّي الوباء، وذلك في وقت تُتّهم شبكات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في انتشار أفكار خاطئة عن كوفيد-19 واللقاحات.

ودافعت منصّة الفيديو التابعة لـ «غوغل» عن التقنيات التي تعتمدها لاحتواء المضامين، مشدّدة على أن الأولوية تعطى للمصادر المعروفة والموثوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير المنتجات في الموقع نيل موهان، في بيان نشر الأربعاء: «نسحب حوالى عشرة ملايين فيديو كلّ ثلاثة أشهر، أغلبها لا يحصد أكثر من عشر مشاهدات».

وأوضح أن «الناس باتوا يحصلون عندما يبحثون عن الأخبار أو المعلومات على نتائج أفضل نوعية، لا على تلك التي تتسم بالإثارة».

وكشفت الخدمة الرائجة جدّاً عن تفاصيل خاصة باستراتيجيتها التي تشبه تلك المعتمدة من كلّ من شبكتي «فيسبوك» و«تويتر» اللتين غالبا ما تقف السلطات لهما بالمرصاد في هذا الشأن.

وقد اكتست مسألة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعداً كبيراً جدّاً، بحيث اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن «فيسبوك» وغيرها من المنصّات «تقتل» الناس من خلال السماح بانتشار معلومات خاطئة بشأن التلقيح.