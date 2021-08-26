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السعودية تعترض مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن الدفاعات اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية، وفقا للعربية.

وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط يومي الثلاثاء وفي وقت سابق الأربعاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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