بعد معلومات عن هجوم إرهابي.. دول توقف عمليات الإجلاء من كابول

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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الخميس، أن بلاده أنهت عملياتها للإجلاء من أفغانستان بعد أن أبلغت مصادر أميركية الحكومة بهجوم انتحاري وشيك حول مطار كابل. وقال دي كرو في مؤتمر صحفي، إن بلجيكا أجلت ما يزيد قليلا عن 1400 شخص من كابل، وإن الرحلة الأخيرة وصلت إلى إسلام أباد الليلة الماضية. وأضاف "تدهور الوضع تدهورا كبيرا خلال نهار الأربعاء، وصلتنا معلومات من مصادر أميركية ومصادر أخرى عن وقوع هجوم انتحاري وشيك في منطقة المطار، وأصبح الوصول عبر البوابات أكثر صعوبة وأصبح في مرحلة ما مستحيلا". من جهتها، حذرت وزارة الدفاع الدنماركية من أنه "لم يعد من الآمن الطيران إلى كابل أو الخروج منها".ومن جانبها أعلنت هولندا أنها ستوقف عمليات الإجلاء من مطار كابل أيضا. وبدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، لإذاعة "آر.تي.إل"، إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة. وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابل الخميس، بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم داعش، بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.