عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 124 مستوطنا بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا باحات الأقصى عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.



وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

عربي21

