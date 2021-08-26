أستراليا تحذر من وقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم الخميس، عن تهديد كبير يتمثل بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابل.

ولذلك حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

يأتي ذلك بعد بعد وقت قليل اليوم، لتحذير أمني من السفارة الأمريكية في كابل، للأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

ودعت أيضا السفارة الأمريكيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها ذلك للمواطنين، بسبب التهديدات خارج مطار كابل.

وقال دبلوماسي بحلف شمال الأطلس (الناتو) لوكالة رويترز إن حركة طالبان تعهدت بضمان الأمن خارج مطار كابل، لكن تقارير المخابرات تشير لتهديدات وشيكة من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لا يمكن تجاهلها.

وحذرت إدارة بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم “داعش” ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرا متزايدا مع سعيها للانتهاء من عمليات الإجلاء قبل انقضاء مهلة في 31 أغسطس/آب.

وأضاف، “كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا”.