مقتل إسرائيلي في مدينة طنجة بالمغرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قتل إسرائيلي في مدينة طنجة المغربية طعنا على يد مغربي، ولم يتضح بعد الدافع للجريمة، مشيرة إلى أن الإسرائيلي طعن بسكين على يد رجل تقول التقارير الأولية إنه يعاني من “اضطرابات نفسية”، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووفقا لتقارير من المغرب، يبدو أن الضحية، الذي عرف بأنه صاحب مطعم كوشير يبلغ من العمر 36 عاما، كان يقدم الطعام لشخص مشرد عندما هوجم وطعن بسكين صغير، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، موضحة أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، بيد أن الدافع لم يتضح بعد، وأن الجاني” مضطرب عقليا ” وأن النزاع ربما كان حول رفض صاحب المطعم توظيفه، كما تحقق الصحيفة فيما إذا كان الاعتداء معاديا للسامية أو ذو دوافع قومية.

هذا الحادث يأتي بعد أشهر قليلة من تطبيع إسرائيل لعلاقاتها مع المغرب وتعزيز العلاقات بما في ذلك إقامة رحلات جوية مباشرة في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل برعاية أميركية العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.