كوريا الجنوبية تبدأ “عملية المعجزة” في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

عمليات إجلاء الأفغان من مطار في إسلام أباد إلى سيئول

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس، أن طائرة عسكرية تقل أفغانا تم إجلاؤهم، غادرت مطارا بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد متوجهة إلى مطار إنتشون الدولي غرب سيئول.

ولم يعرف على الفور عدد الذين تم إجلاؤهم على متن الطائرة.

وكانت كوريا الجنوبية أرسلت 3 طائرات عسكرية يوم الاثنين الماضي لنقل أولئك الذين عملوا مع الكوريين وعائلاتهم جوا وسط تدهور الوضع الأمني في كابل بعد سيطرة حركة “طالبان”.

وأعلنت سيئول الأربعاء الماضي أنها تعتزم جلب 391 أفغانيا إلى البلاد ضمن مهمة الإجلاء، التي تحمل الاسم الرمزي “عملية المعجزة”.

ومن بين 391 أفغانيا في طريقهم إلى سيئول، تم نقل 26 شخصا جوا إلى إسلام آباد يوم الاثنين قبل نقل 365 آخرين يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة “يونهاب” فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم من المهنيين الطبيين والمدربين المهنيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمترجمين الفوريين الذين عملوا في سفارة كوريا الجنوبية والمستشفيات ومركز التدريب الوظيفي الذي تديره مؤسسة المساعدات الخارجية في البلاد كويكا.

وقال مسؤولون إن الأفغان لن يأتوا إلى كوريا الجنوبية كلاجئين بل “كأشخاص يتمتعون بجدارة خاصة”، وسيتم منحهم تأشيرات قصيرة الأجل، والتي ستتحول إلى تأشيرات طويلة الأجل فيما بعد.

كما سيخضع الأفغان لدى وصولهم إلى كوريا الجنوبية لفحص كورونا وسيتم وضعهم تحت الحجر الصحي في منشأة مخصصة من قبل الحكومة في بلدة جينشيون الإقليمية، على بعد حوالي 91 كيلومترا جنوب شرقي سيئول، على أن يخضعوا للفحص مرة أخرى لتأكيد هوياتهم.