"الغذاء العالمي" يعلن عن حاجته لنحو 200 مليون دولار لمساعدة الشعب الأفغاني

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلن برنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمية، عن حاجته الماسة لنحو 200 مليون دولار لتمويل مساعداته الغذائية ووصوله الإنساني إلى نحو 14 مليون شخص في أفغانستان بحاجة لهذه المساعدة حتى نهاية عام 2021.



وفي بيان للمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، حذر من نفاد بعض مخزونات الغذاء مثل الدقيق والقمح مع حلول شهر أكتوبر القادم في أفغانستان، وناشد الدول المانحة لتوفير التمويل لدعم ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي للحصول على الغذاء، ذلك في ظل انعدام الاستقرار والجفاف وإرتفاع الأسعار في أفغانستان.

ونوه إلى أن خطط عمليات البرنامج العالمي بحاجة إلى أكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أفغانستان و22 مليون دولار للدول المجاورة الداعمة، موضحا بأن البرنامج يسعى لمساعدة تسعة ملايين شخص شهريا مع حلول شهر نوفمبر؛ موضحا بأن جهود تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة تصاحبها جهود أخرى لتخزين مخزون الطعام مسبقا داخل البلد وعند نقاط الحدود الاستراتيجية قبل سقوط الثلوج.

وذكر بأن الجفاف الكبير، وهو الثاني خلال ثلاث سنوات، دفع نحو تدمير المحاصيل وزيادة انعدام الأمن الغذائي وأفقد أكثر من 40 في المائة من محاصيل البلد بسبب الجفاف هذا العام.