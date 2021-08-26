تميم يستقبل وفداً إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفدا إماراتيا، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات.



وبحث الجانبان -وفق وكالة الأنباء الإماراتية- خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين؛ خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وتمنياتهم لقطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وحمّل الشيخ تميم بن حمد، مستشار الأمن القومي الإماراتي، تحياته إلى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.