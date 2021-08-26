شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. سجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فضلا عن 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 658 إصابة و317 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 302 ألف و177 شخصاً، بينهم 81 ألفاً و181 حالة نشطة، ووفاة 4152 شخصاً.