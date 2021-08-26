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دولة الإمارات تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة "الإمارات الإنسانية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

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أعلنت الإمارات، الخميس، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة "الإمارات الإنسانية".

 

وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول.

 

وأوضحت أن الإمارات تأخذ بعين الاعتبار طلبات الدول ومنظمات الإغاثة وتلعب دورا كبيرا لتسهيل عملية الإجلاء من كاول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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