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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة "الإمارات الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت الإمارات، الخميس، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة "الإمارات الإنسانية".
وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول.
وأوضحت أن الإمارات تأخذ بعين الاعتبار طلبات الدول ومنظمات الإغاثة وتلعب دورا كبيرا لتسهيل عملية الإجلاء من كاول.