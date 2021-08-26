شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021 متابعات_الخليج 365 أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد تجديد التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels. خطوات تجديد تصاريح الإقامة -التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق. -اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة. -تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم. -تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية. -تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة. -وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.