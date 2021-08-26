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ما هي خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات؟

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محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات.

 

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد تجديد التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

 

خطوات تجديد تصاريح الإقامة

 

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

 

-اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.

 

-تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

 

-تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية.

 

-تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

 

-وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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