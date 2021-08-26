شكرا لقرائتكم خبر عن دخان حرائق غابات كاليفورنيا يتحرك إلى لوس أنجليس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدخان الناجم عن حرائق غابات عدة بشمال كاليفورنيا إلى الجنوب، متسببا في جودة هواء خطرة لمنطقة لوس أنجليس.

وأصدرت إدارة الساحل الجنوبي لجودة الهواء تحذيرا صباح اليوم الخميس لأجزاء كبيرة من مقاطعات لوس أنجليس وريفرسايد وسان بريناردينو.

وقالت الإدارة: "تنتج حرائق الغابات في شمال ووسط كاليفورنيا دخانا كثيفا يتحرك صوب حوض الهواء في الساحل الجنوبي ووادي كونتشيلا"، مشيرة إلى أن الآثار سوف تكون أقوى في المناطق الجبلية وإنلاند إمباير وكوتشيلا فالي.

وتسببت الحرائق لأسابيع في جودة هواء خطرة وأحوال جوية صعبة لآلاف من السكان القريبين. والآن تدفع الرياح الدخان نحو الجنوب.