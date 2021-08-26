شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية ومصرع شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم الخميس أن شخصا لقي حتفه في زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم سنترال سولاويسي بإندونيسيا.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة، إن الضحية لقي حتفه جراء الأنقاض المتساقطة في مقاطعة توجو أونا-أونا بسبب الزلزال الذي وقع الساعة 0914 صباحا بالتوقيت المحلي (0214 بتوقيت جرينتش).

وأضاف: "مازلنا نجمع المزيد من المعلومات بشأن الأضرار والضحايا".

وقال: "تلقينا معلومات أن بعض الأشخاص نزحوا والمنازل دمرت".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.