كيف تكتشف كل ما تعرفه غوغل عنك؟

25 أغسطس , 2021



تتعقب غوغل قدرًا هائلاً من البيانات المتعلقة بك، ولكن لديها موقع ويب حيث يمكنك رؤية هذه البيانات بنفسك.

وكل ما عليك القيام به هو اتباع بعض الخطوات البسيطة، والاستعداد لرؤية سجل مفصل بشكل مرعب لعادات تصفح الويب والحياة اليومية التي تعرفها غوغل عنك.

للاطلاع على البيانات التي جمعتها غوغل عنك، تحتاج أولاً إلى فتح حساب غوغل الخاص بك عن طريق النقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم حدد إدارة حساب غوغل الخاص بك. بعد ذلك انقر فوق البيانات والتخصيص، وهنا ستتمكن من التمرير خلال أنشطتك السابقة عبر الإنترنت.

ويشمل ذلك سجل المشاهدات والبحث على يوتيوب ومخطط زمني للخرائط، وإذا قمت بالتمرير إلى أسفل الصفحة، فسترى خيارًا لـ "تنزيل بياناتك أو حذفها".

كيف تمنع غوغل من تخزين الكثير من المعلومات عنك في المستقبل؟

ارجع إلى "البيانات والخصوصية" و "نشاطي" وضمن "نشاط الويب والتطبيقات"، سترى زر تبديل أزرق، بوضعه على وضعية عدم التشغيل لن يتم تخزين نشاطاتك على الويب، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل "سجل المواقع" و "سجل يوتيوب"، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.