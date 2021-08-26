رئيس جنوب السودان يصل أديس أبابا في زيارة مفاجئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم الخميس، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة مفاجئة لم تحدد مدتها.

ومن المقرر -حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية- أن يبحث سلفاكير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عددا من القضايا المهمة الثنائية والإقليمية، وذات الاهتمام المشترك، كما سيتم التطرق لأزمة تجراي.

ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى نقاش تنفيذ الاتفاقية التي تم تجديدها لحل النزاع في جنوب السودان، إضافة إلى لقاء سلفاكير بكبار المسؤولين الإثيوبيين.

وقالت الوكالة إن رئيس جنوب السودان وصل أديس أبابا صباح اليوم، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار بولي الدولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزيرة السلام مفريات كامل، ووزير الدفاع الإثيوبي قنا ياديتا.