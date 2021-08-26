بالفيديو.. انشطار فرقاطة أمريكية لنصفين في هجوم بصواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مقطع مصور للبحرية الأمريكية عن انشطار فرقاطة من طراز "Oliver Hazard Perry" إلى نصفين بعد هجوم بصواريخ ثم طوربيد.

وقال موقع "The Drive" إن العسكريين الأمريكيين هاجموا في إطار تدريبات "SINKEX"، فرقاطة تابعة للبحرية الأمريكية.







ووفقا للموقع، تم في 15 أغسطس/آب الجاري إطلاق عدة رشقات صاروخية على الفرقاطة، وبعد ذلك تم استهدافها بطوربيد من طراز Mark 48.

وأدى الهجوم إلى انشطار الفرقاطة إلى قسمين ثم غرقها.



وأشار إلى أنه تم بناء هذه الفرقاطة في السبعينيات من القرن الماضي، ولا تزال بعض السفن من هذا النوع تخدم في سلاح البحرية في بعض الدول.

وتقام تدريبات Sink Exercise (SINKEX)، لاختبار أنظمة الأسلحة المختلفة، وتتضمن عادة هجوم بالطوربيدات أو بالصواريخ على السفينة المستهدفة.

