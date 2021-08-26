عاجل.. 36 قتيلاً بهجوم وسط نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا بالرصاص 36 شخصاً على الأقل ودمروا منازل في هجوم وقع الليلة الماضية على قرية قرب مدينة جوس بوسط نيجيريا، في منطقة تشهد اشتباكات عرقية متكررة.



وقال متحدث عسكري إن المسلحين تنقلوا من منزل إلى منزل وأخذوا يقتلون السكان في قرية يلوا زانجام في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وأضاف أن الجنود وجدوا صعوبة في الوصول إلى المنطقة بعد تدمير جسر يؤدي إليها.

وجوس هي عاصمة ولاية بلاتو التي تعد جزءاً مما يسمى بالحزام الأوسط في نيجيريا والذي يشهد اشتباكات متكررة بين عرقية الهوسا-فولاني التي تسيطر على شمال نيجيريا وعدد من الجماعات العرقية المحلية الأصغر.

ووصف سايمون لالونج حاكم ولاية بلاتو الهجوم بأنه "عمل همجي" وقال إن قوات الأمن اعتقلت عشرة مشتبه بهم وتطارد آخرين.

وتابع أنه فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة في المنطقة المحيطة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتخريب الممتلكات.