شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة للانضمام الجمعيات الأجنبية بقانون العمل الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) المستندات المطلوبة لانضمام جمعية أهلية لجمعية أخرى أجنبية لممارسة نشاط لا يتنافى مع أغراضها.

وفيما يلى نستعرض هذه المستندات بالتفصيل

يجوز للجمعية التي ترغب في الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية لممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها، وذلك بعد موافقة جمعيتها العمومية، التقدم بطلب للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له البيانات والمستندات الآتية :

لائحة النظام الأساسى للجمعية راغبة الانضمام.

ميزانية معتمدة من محاسب قانوني عن آخر سنة مالية للجمعية.

مبررات الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك، بحسب الأحوال، مع بيان الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.

النشاط الذى ستنضم أو تنتسب أو تشارك فيه الجمعية ومدى ارتباطه بأنشطتها .

بيان المنظمة أو الهيئة أو الجمعية المراد الانضمام أو الانتساب إليها متضمنًا الآتى :

( أ) الأنشطة الرئيسية والفرعية .

(ب) المقر المزمع ممارسة النشاط فيه .

(جـ) الترخيص القانوني لها في بلدها .

(د) بيانات أعضاء مجلس الإدارة (الاسم - الجنسيات التي يحملها كل منهم) .

(هـ) الموقع الإلكتروني الرسمي لها (إن وجد) .

ويشترط للانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعامل مع الجهة الأجنبية الآتي :

ألا تباشر نشاطا يهدد الأمن القومي المصري .

ألا تكون مدرجة ككيان إرهابي علي المستوي الدولي أو المحلي .

أن يكون هناك عائدًا إيجـابيًا ملموسًا من الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعامل .

أن يكون لدي الجهة الأجنبية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية .

أن تباشر الجهة الأجنبية نشاطها بشكل قانوني .

ويصدر الترخيص للجمعية من رئيس الوحدة بعد موافقة، الوزير المختص والجهات المعنية، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الجمعية ما يفيد سابقة حصول الجمعية، أو الهيئة أو المنظمة الأجنبية ، علي موافقة وزارة الخارجية، على المشروع ذاته ، وذلك في ضوء تقرير من الوحدة أو الوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية، بحسب الأحوال ، يتضمن سلامة وضعها المـالي والإداري .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعية اتخاذ أي إجراء للانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعاون في ممارسة نشاط مع منظمة أجنبية إلا بعد الحصول علي الترخيص.