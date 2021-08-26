وصول 126 بطاقة تموينية جديدة إلى جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، وصول 126 بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وقال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه وصل للمديرية 126 بطاقة تموينية جديدة للمواطنين بكافة مدن المحافظة، بواقع 70 بطاقة بمدينة طور سيناء، و 19 بطاقة بمدينة رأس سدر، و 4 بمدينة شرم الشيخ، و 4 بمدينة أبوزنيمة، و 8 بطاقات بمدينة أبورديس، و 10 بطاقات بمدينة دهب، و4 بطاقات بمدينة سانت كاترين، و 3 بوادي فيران، 4 بطاقات بمدينة نويبع.

وأعلن وكيل الوزارة أنه سيجري إضافة الزوجات غير المقيدات ببطاقات أزواجهم التموينية، مناشدًا المواطنين التوجه إلى أقرب مكتب تموين لإضافتها.