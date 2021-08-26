قائمة محدثة بأكثر الدول تضرّرًا في العالم بوباء "كورونا"... وإجمالي الإصابات أكثر من 213 مليونًا

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بإرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 213.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 213.107.464، وإجمالي الوفيات 4.450.605

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ630674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 38.054.839.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ575742 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.614.866

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 435110، وإجمالي إصابات 32.474.773

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ253526 وإجمالي إصابات 3.231.616

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197921، وإجمالي إصابات 2.142.565

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 174542، وإجمالي إصابات 6.690.633

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132174، وإجمالي إصابات 6.586.181

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128855 وإجمالي إصابات 4.494.857

وفي المرتبة التاسعة أندونيسيا بإجمالي وفيات 128252، وإجمالي إصابات 4.008.166

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 124388، وإجمالي إصابات 4.894.702

المصدر: نوفوستي