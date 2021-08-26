واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن المعتقلين في سجن إيفين الـ”سيء السمعة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2021 10:49 صباحًا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها النظام الإيراني إلى الإفراج عن كافة المعتقلين الموجودين في سجن إيفين الإيراني، سيء السمعة في العاصمة الإيرانية، طهران، وذلك عقب أيام قليلة من تسريب تسجيلات فيديو ترصد انتهاكات يتعرض لها المعتقلين بداخله.

يشار إلى أن مجموعة إيرانية معارضة تطلق على نفسها اسم “عدالة الإمام علي” قد أعلنت الأحد الماضي، عن اختراقها لكاميرات المراقبة الموجودة في سجن إيفين، لافتةً إلى أنها تمكنت من رصد ما يحدث داخل السجن من انتهاكات برتكبها الحراس ضد المسجونين، والتي وثقتها الكاميرات المخترقة.

في ذات السياق، اتهم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية السلطات الإيرانية باتباع سلوك تعذيب ممنهج ضد المعتقلين في السجن المذكور، معتبراً أن التسجيلات المسربة خير دليل على تلك الأساليب، التي تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدين النظام الإيراني أساليبه القمعية.

يشار إلى أن رئيس مصلحة السجون الإيرانية، “محمد مهدي حاج محمدي” أقر الثلاثاء الماضي، بصحة اللقطات المصورة التي سربها متسللون عبر الإنترنت، تظهر ظروفا مروعة وانتهاكات في سجن إيفين، في اعتراف نادر من جانب السلطات بحدوث انتهاكات بحق السجناء.

وفي تغريدة على تويتر قال “محمدي”: “فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول، وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين”.