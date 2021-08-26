فرنسا: سنوقف عمليات الإجلاء من أفغانستان اعتبارا من مساء الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن وقف عمليات الإجلاء من أفغانستان، اعتبارا من مساء غد الجمعة.

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، لإذاعة “آر.تي.إل” إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء غد الجمعة.

أضاف كاستيكس:”سنواصل الإجلاء حتى مساء غد”.

يأتي ذلك، بينما قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، أمس، إنه من “المرجح جدا” أن تنهي فرنسا عمليات إجلاء مواطنيها وشركائها من أفغانستان اليوم الخميس، لكن كاستيكس أكد أنها ستستمر حتى مساء الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها حثوا الناس على الابتعاد عن مطار كابل اليوم بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددي تنظيم “داعش” بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل.