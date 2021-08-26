موديرنا توقف تصدير 1.63 مليون جرعة لقاح كورونا إلى اليابان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة موديرنا الأميركية، عن وقف تصدير حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كورونا إلى اليابان، بعد إخطارها “بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات”.

وقالت الشركة، الأربعاء، إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا، مضيفة “حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية”.

ولحل المشكلة، ذكرت الشركة أنها تعمل مع شريكتها شركة تاكيدا، والأجهزة التنظيمية.

تاكيدا، من جانبها، قالت إنها أجرت “فحصا طارئا” بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الصحة اليابانية، الخميس، إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي، بعد التشاور مع تاكيدا، لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.

وتجري موديرنا تحقيقا حول ماهية المواد الملوثة، بحسب الوزارة وتاكيدا، وقالت الوزارة إن القوارير الملوثة وجدت في 8 مواقع تطعيم بعدة محافظات، وفقا لموقع “جابان تايمز”.

وظهرت هذه المشكلة، في وقت تكافح فيه اليابان لاحتواء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت الحكومة، الأربعاء، خطة لفرض حالة الطوارئ بعدة محافظات، بسبب انتشار متحور دلتا.