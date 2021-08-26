جامعة الإمارات تطبق بروتوكول ضمان عودة الطلاب بأمان

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

اجتمع مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس برئاسة زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، واستهل الرئيس الأعلى للجامعة الاجتماع الأول للمجلس بإعلان بداية الفصل الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 وتطبيق جميع البروتوكولات اللازمة لضمان عودة الطلاب بأمان إلى الحرم الجامعي.



وتماشياً مع مسؤولياته الائتمانية، ناقش المجلس الأداء الاستراتيجي للجامعة استناداً لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، حيث تتوافق مؤشرات الأداء الرئيسية مع استراتيجيات النمو الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما أولى المجلس أهمية خاصة لمؤشرات الأداء الرئيسية لنجاح الطلاب، والتي تشمل معدلات التخرج في الوقت المحدد ومعدلات توظيف الطلاب، وحثّ المجلس قيادة الجامعة على مواصلة جهودها للنهوض بما يعود بالنفع على طلابها وخريجيها.

واطلع المجلس على تقارير من الدكتور عبدالله الكرم، رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية، والدكتور طارق بن هندي، رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، وتقدم الرئيس الأعلى للجامعة بالشكر الجزيل على الدعم الذي تقدمه اللجان للمجلس.