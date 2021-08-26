دراسة حديثة تكشف تأثير لقاح فايزر على قلوب مرضى فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أظهرت دراسة أن لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة لكن الخطر أكبر بين أولئك المصابين بكورونا.



وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرتها دورية "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، استنادا إلى بيانات من كلاليت للخدمات الصحية، وهي مؤسسة كبيرة لتقديم الخدمات الطبية في إسرائيل، إن من بين كل 100 ألف شخص حصلوا على اللقاح سيصاب على الأرجح ما بين شخص و5 أشخاص بالتهاب عضلة القلب.

وأضافوا أن ذلك المعدل يكون أعلى بكثير، 11 لكل 100 ألف، بين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي البيانات بعد أيام من الموافقة على استخدام لقاح فايزر وبيونتيك في الولايات المتحدة، كأول لقاح تتم الموافقة عليه بشكل كامل لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما، وهي خطوة من المحتمل أن تقنع المتشككين بأخذ جرعة اللقاح.