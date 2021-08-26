منظمة «الصحة العالمية» تؤكد أن هناك استقرار نسبي لأعداد مصابي «كورونا»

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد، التي تم الإبلاغ عنها عالمياً، يبدو أنه استقر عند حوالي 4.5 ملايين إصابة، بعد أن ارتفع بشكل مطرد خلال الشهرين الأخيرين.



ففي تقييمها الأسبوعي لوباء كوفيد 19، الناجم عن الإصابة بفيروس «كورونا»، قالت المنظمة إن إصابات كوفيد 19، زادت بنحو 20 في المئة، و8 في المئة في غرب المحيط الهادئ والأمريكتين، بينما ظلت معدلات المرض كما هي، أو تراجعت، في مناطق أخرى. وكانت الدول التي سجلت أعلى عدد من الحالات الجديدة، هي الولايات المتحدة وإيران والهند وبريطانيا والبرازيل.