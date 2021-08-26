شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و633612.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 630541 38250435

الهند 435758 32512366

البرازيل 575742 20614866

روسيا 359006 6804910

فرنسا 113788 6649630

المملكة المتحدة 131854 6555200

تركيا 55177 6272432

الأرجنتين 110806 5148085

كولومبيا 124388 4894702

إسبانيا 83527 4804424.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20410 1847697

36 - المغرب 11994 821129

38 - الأردن 10338 792278

43 - الإمارات 2028 712411

45 - تونس 22714 644072

47 - لبنان 8024 595522

49 - السعودية 8505 543028