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آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و633612.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات         عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                     630541                      38250435

 

الهند                                   435758                        32512366

 

البرازيل                             575742                         20614866

 

روسيا                            359006                             6804910

 

فرنسا                          113788                              6649630

 

المملكة المتحدة               131854                         6555200

 

تركيا                          55177                                 6272432

 

الأرجنتين                   110806                               5148085

 

كولومبيا                    124388                             4894702

 

إسبانيا                     83527                                4804424.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها            عدد الوفيات               عدد الإصابات

 

22 - العراق                  20410                   1847697

 

36 - المغرب               11994                    821129

 

38 - الأردن              10338                     792278

 

43 - الإمارات             2028                      712411

 

45 - تونس                22714                   644072

 

47 - لبنان                8024                     595522

 

49 -          8505                      543028

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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