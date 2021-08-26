منذ بدء الموجة الرابعة.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

سجلت كوريا الجنوبية 20 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ بدء الموجة الرابعة مطلع يوليو الماضي.



ويرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا في كوريا الجنوبية منذ بدء الجائحة إلى 2257 حالة.

كما سجلت 1882 إصابة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 243 ألفا و317، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.