شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل 8 إصابات جديدة وحالتي وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الخميس 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، منها حالتان عدوى محلية و6 حالات من الخارج، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.آيه" اليوم، أن حالتي العدوى المحليتين الجديدتين، تم تسجيل واحدة منهما في تايبيه، والاخرى في مدينة نيو تايبيه.

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و947 حالة، منها 14 ألفا و345 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الآن، تم تسجيل 832 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-"، من بينها 820 حالة منذ 15 أيار/مايو الماضي.