إسرائيل تعلن المزيد من التسهيلات لقطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي السماح بتسهيلات جديدة في قطاع غزة، تشمل توسيع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية، والقطاع الخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الخميس، تلقت ”الخليج 365”، نسخة منه، إنه "بعد تقييم الوضع الأمني، اتخذت إسرائيل مجموعه من الإجراءات الاقتصادية بقطاع غزة، لعودة الأمور الإنسانية لما كانت عليه".



وأضاف الجيش أن التسهيلات الجديدة، التي يدخل تطبيقها حيز التنفيذ اليوم، "تتمثل بتوسيع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية والقطاع الخاص لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك الموافقه على استيراد المركبات الجديدة".

كما تشمل بحسب البيان "السماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية"، بالإضافة إلى زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيريز بمقدار 1000 إضافيين، حيث ستصدر التصاريح لمن حصل تطعيم كورونا، أو يحمل شهادة شفاء من الفيروس.

واشترط الجيش استمرار التسهيلات المذكورة، بالمراحل المتفق عليها، وبالحفاظ على الاستقرار الأمني التام بكافة أشكاله، متعهدا بالنظر في توسيع رفع القيود، وفقًا لتقييم الوضع.

ومنذ بداية الشهر الجاري تعلن إسرائيل تسهيلات جديدة، لقطاع غزة، تقول إنها مرتبطة باستتباب الوضع الأمني هناك، شمل السماح بإدخال بضائع، وتحركات التجار، إلى جانب توسيع مساحة الصيد المسموح به.