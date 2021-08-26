عاجل.. فرنسا تعلن وقف الإجلاء من أفغانستان مساء الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، إنه "من مساء الغد ربما لا نتمكن من إجلاء الناس من أفغانستان".



وأضاف كاستيكس، في تصريحات لإذاعة (آر.تي.إل)، أن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء غد الجمعة.

وتابع: "سنواصل (الإجلاء) حتى مساء غد".

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابول اليوم بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس/ آب.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها المطار الأسبوع المقبل بعد سيطرة حركة طالبان على كابول منتصف الشهر الجاري.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن تلقي البيت الأبيض تقارير تشير لتخطيط داعش لهجمات إرهابية في محيط مطار كابول.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار كابول الدولي ازدادت بعد معلومات عن "تهديد محدد للغاية" من دواعش حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.