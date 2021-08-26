شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات المياه تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بجنوب سيناء.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى خطة التنمية للعام المالي الحالى 2021/2022 أولوية خاصة بسيناء، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بإحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8 % (5.1 مليار جنيه). ويلاحظ استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9 % ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين. وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة في قطاع مياة الشرب. :

1- إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بمراكز الطور وشرم الشيخ وطابا ورأس سدر .

2- بدء المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبورديس بطول 16 كم، ورفع طاقة المحطة (25/70 ) م 3 / يوم .

3- إنشاء محطات تحلية بمدن الطور ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع إنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء.

4- توسعة محطة تحلية مياه نبق بطاقة (6/12 ألف م 3 / يوم) بمدينة شرم الشيخ.

5- توصيل مرافق الشرب والصرف الصحي الجامعة الملك سلمان.