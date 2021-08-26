شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تلوث توقف توريد 1.63 مليون جرعة لقاح إلى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة مودرنا الأمريكية، إنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان، بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

وأوضحت الشركة، أن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا، مبينة أنه "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة "تاكيدا" شريكتها، ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة، مؤكدة أنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح، بموقع لإعطاء التطعيمات.

من جانبها أكدت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي بعد التشاور مع "تاكيدا"، لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.