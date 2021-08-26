ما هو جدول مواعيد رحلات "مصر للطيران" اليوم الخميس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، نحو 84 رحلة دولية وداخلية.



وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 55 رحلة دولية، و24 رحلة داخلية، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 12150 راكبا.

تنطلق 55 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمَان، الخرطوم، دبي، نجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارنكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبي).

فيما تتوجه 24 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأٌقصر، أسوان، مرسى علم، برج العرب).

وأهابت مصر للطيران فى بيان الثلاثاء الماضي، بعملائها المسافرين من القاهرة إلي المملكة العربية السعودية أنه المقبل سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

ومؤخرا، قد قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus"، على أسعار رحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

أعلنت شركة مصر للطيران، في يونيو/ حزيران 2021 عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط الشركة عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا "الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، سيخضعون لمجموعة إجراءات احترازية.

وأوضح بيان مصر للطيران ووزارة الصحة والسكان المصرية، أن القادمين من تلك الدول سيخضعون إلى مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يخضع القادمين من دول السلالات المتحورة إلى إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـPCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بشأن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، أوضح البيان أنه سيتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.