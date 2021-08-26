أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس (آخر تحديثات)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الخميس، 26 أغسطس/آب 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 215.81 ريال (57.55 دولار).

وانخفض جرام الذهب عيار 21 ، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 188.84 ريال (50.36 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى 161.86 ريال (43.16 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 125.89 ريال (33.57 دولار).

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، في تعاملات صباح الأربعاء، إلى 6716.25 ريال (1791دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في السعودية، إلى نحو 1510.69 ريال (402.85 دولار).

هبط الذهب بما يصل إلى 1% مساء أمس الأربعاء، مواصلا التراجع عن مستوى 1800 دولار مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى إطار زمني لتقليص الدعم للاقتصاد من مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.6% إلى 1791.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1794.30 دولار.

كان الذهب قفز 1.4% يوم الإثنين إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

لكن أسعار المعدن النفيس اتخذت مسارا نزوليا مع ابتعاد الدولار عن أدنى مستوى في أسبوع، مما حد من الإقبال على الذهب الذي ترفع زيادة الدولار تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينسيز "المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع هو مؤتمر جاكسون هول. قبل أيام قليلة، كان الناس يتوقعون بشدة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في التقليص التدريجي للتحفيز قبل نهاية العام، والآن هذه علامة استفهام مرة أخرى".

يعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد ينجم عن تدابير التحفيز.