قمع أردوغان.. احتجاجات متواصلة في "البسفور" رفضاً لـ"وصي" الرئيس التركي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

واصل أساتذة وطلاب وعمال جامعة "بوغازيتشي - البسفور" بمدينة اسطنبول التركية، احتجاجاتهم الرافضة لرئيس جامعتهم الجديد.



ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، على قرار تعيين البروفيسور محمد ناجي إنجي، رئيسًا للجامعة، خلفًا لمليح بولو، الذي سبق وأن عينه من خارجها ما اعتبره الطلاب والأساتذة أنه وصيًا للرئيس عليهم.

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، فإن أساتذة الجامعة نظموا وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار تعيين أردوغان وصيًا له، مؤكدين عدم استسلامهم أو قبولهم بهذا القرار، مهما استمر الأمر.

وقال الأكاديميون في بيان مشترك "لن نقبل بهذا، ولن نستسلم. نحافظ على موقفنا، سواء استمر الأمر عامًا، أو عامين، أو 3 أعوام".

وطالب الأكاديميون رئيس الجامعة المعين بتقديم استقالته في أسرع وقت "لأنه شخص غير مرغوب فيه بيننا ولن ندعه يستمر في هذا المنصب".

وأضاف البيان أن "رئيس الجامعة ناجي إنجي، كان نائبًا لرئيس الجامعة السابق، مليح بولو، وبعد إقالة الأخير تولى رئاسة الجامعة بالوكالة قبل أن يصدر قرار بتعيينه رسميًا السبت الماضي".

وفجّر تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسا للجامعة انتقادات ومظاهرات بوصفه خطوة غير ديمقراطية.

وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي إلى العديد من المدن والولايات التركية الأخرى، من بينها إزمير، والعاصمة أنقرة.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كانت قد علقت على موجة الاحتجاجات الأولى بالجامعة، حيث وصفت ما يحدث داخلها بـ"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

كما أعربت المعارضة التركية عن إدانتها الشديدة لطريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات الطلابية، مطالبة أردوغان بالتراجع عن القرار، والاعتذار للطلاب لا سيما بعد أن وصفهم بـ"الإرهابيين" هو وحليفه دولت باهجه لي.

وكان أردوغان شن هجوما على الطلاب، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين"، متعهداً بشن حملة على المظاهرات المعارضة لتعيين بولو.