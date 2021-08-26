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خطة العام المالى 21/22 تكشف تضاعف مخصصات دعم سلع التموين خلال 7 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - تعكس تطورات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدى المقدم لبرنامجى تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامى الدور الذى تلعبه الدولة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبناه من برامج (تكافل – كرامة – مستورة – وعى..)، ومن مبادرات.

وكشفت خطة العام المالى 2021/2022 عن تخصيص نحو 88 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام، مقابل نحو 44.5 مليار جنيه بخطة العام المالى 15/2016، ما يعنى تضاعف قيمة الدعم خلال تلك الفترة.

ونستعرض فيما يلى مراحل تطور قيمة دعم السلع التموينية خلال الفترة (13/2014 – 21/2022):

- عام 13/2014 بلغت نحو 36.1 مليار جنيه.

- عام 14/2015 بلغت نحو 40.7 مليار جنيه.

- عام 15/2016 بلغت نحو 44.5 مليار جنيه.

- عام 16/2017 بلغت نحو 47.6 مليار جنيه.

- عام 17/2018 بلغت نحو 81.2 مليار جنيه.

- عام 18/2019 بلغت نحو 87.6 مليار جنيه.

- عام 19/2020 بلغت نحو 80.5 مليار جنيه.

- عام 20/2021 بلغت نحو 85.1 مليار جنيه.

- عام 21/2022 خصص نحو 87.9 مليار جنيه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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