شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بتطويع مجال تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تداعيات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، بأهمية العمل على تطويع مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والتى أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إن ذلك يتحقق من خلال رفع التغطية فى محيط مستشفيات العزل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع المشغلين، وضمان توافر الأطقم الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم خدمات الاتصالات أثناء جائحة كورونا.

ولعبت اللجنة دورا هاماً علي مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلالها دورها الرقابى والتشريعى الفاعل لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة فى ظل انتشار جائحة كورونا والتى فرضت نمطاً جديداً فى الحياة ساهم فى خلق البيئة المحفزة لتبني المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة في معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.