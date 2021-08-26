كمال قليجدار أوغلو ينتقد سياسات أردوغان.. ويهاجم قراراته

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إن الرئيس رجب طيب أردوغان حوّل البلاد إلى مخيم للاجئين.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته، في اجتماع لقادة الرأي بالعاصمة أنقرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.

وطلب زعيم المعارضة التركية من أردوغان ضرورة "بناء سياسة خارجية قائمة على السلام وليس الحرب والقتال".

وأضاف: "يجب أن يعم السلام على الجميع في المجتمع، خاصة دول الجوار، سواء كانت سوريا أو العراق أو إيران أو الاتحاد الأوروبي أو اليونان أو المغرب أو ليبيا".

وتابع: "أردوغان حول تركيا إلى مخيم لاستقبال اللاجئين من كل مكان"، مشيرًا إلى "وجود ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف سوري في تركيا، بحسب تقديرات السجلات الرسمية قبل عامين".

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا: "وكأن هذا لم يكف أردوغان، لنراه يستعد حاليًا لاستقبال اللاجئين الأفغان".

وأشار إلى أن "المهاجرين الأفغان ليسوا نساء أو أطفالًا أو كبارًا أو صغارًا كما هو الحال في سوريا، كلهم شباب دخلوا البلاد بشكل غير شرعي"، وفق قوله.

وتساءل هل تركيا دولة من الدرجة الثالثة حتى تتحكم إنجلترا في مصيرها وترسم خططًا لإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين الأفغان فيها؟

كما أوضح أن "هم أردوغان في كل تلك الأزمات هو زيادة الأموال التي يتحصل عليها من الاتحاد الأوروبي مقابل استضافة اللاجئين".

وسبق أن أكد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، رفض تدفق اللاجئين الأفغان إلى تركيا، مشيرًا إلى أنه سواء كانت هناك اتفاقيات كتابية أو شفوية بين أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، لاستقبال أنقرة للاجئين، فهذا مرفوض تمامًا.