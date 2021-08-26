رغم التحذيرات.. مطار كابول "تحت حصار" الحشود المتوافدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد دبلوماسي غربي، الخميس، ازدحام المنطقة المحيطة بمطار كابول بـ"شكل لا يصدق" رغم التحذيرات الأمنية.

ونقلت رويترز عن الدبلوماسي الغربي قوله: "حوالي 1500 يحملون جواز سفر أو تأشيرة أمريكا يحاولون دخول مطار كابول".

وأضاف: "كان هناك تباطؤ في العمليات الجوية بمطار كابول يوم الأربعاء".

وتابع: "وتيرة العمليات الجوية في مطار كابول ستتسارع اليوم بعد تباطؤها أمس الأربعاء".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن تلقي البيت الأبيض تقارير تشير لتخطيط داعش لهجمات إرهابية في محيط مطار كابول.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار كابول الدولي ازدادت بعد معلومات عن "تهديد محدد للغاية" من دواعش حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.

بدوره، أكد دبلوماسي من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي في كابول، الخميس، أن حركة طالبان تعهدت بالأمن خارج مطار كابول لكن تقارير المخابرات التي تتحدث عن تهديد وشيك من تنظيم داعش لا يمكن تجاهلها.

وتعتقد الولايات المتحدة أن تنظيم داعش خراسان ، وهو عدو لدود لحركة طالبان، يريد إثارة الفوضى في المطار ولديه تيارات استخباراتية تشير إلى قدرته على تنفيذ هجمات متعددة ويخطط له، بحسب المسؤول.

وزادت المخاوف الأمريكية بعد فرار أكثر من 100 سجين موالٍ لداعش في أفغانستان من سجنين بالقرب من كابول مع تقدم طالبان من العاصمة.