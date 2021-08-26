معارض تركي : إذا بدأت الانتخابات اليوم في تركيا فسينتهي أمر أردوغان وحزبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، على أحد التجار الذي كان يشتكي من ارتفاع أسعار الكهرباء وتجاهل التجار في فترة جائحة كورونا، موضحًا أنه إذا تم إجراء انتخابات في تركيا اليوم، فسينتهي أمر حزب العدالة والتنمية.



وزع باباجان عاشوراء على المواطنين بالسوق، خلال زيارته للتجار في سوق سمت بحي هوزور، بمقاطعة تشانقيا التابعة لمدينة أنقرة، واستمع إلى شكوى التجار، وقال واحد منهم، إنه باع بيته لدفع الضرائب، على الرغم من أنه كان من الأثرياء بين عامي 2002-2015»، ومن الشكاوى أيضًا قول العديد من التجار: «هناك زيادة كبيرة في الكهرباء. كانت فاتورة الكهرباء في العادة حوالي 120 ليرة، والآن أصبحت 190 ليرة. يبدو أن الأمر سيزداد سوءًا».

وكان رد باباجان، بعد الاستماع إلى الشكاوى: «نعم إن ما يحدث هذا بسبب توليهم السلطة بانتخابات قبل ثلاث سنوات، ولكن إذا جرت انتخابات اليوم فسينتهي الأمر، وهم يعلمون هذا جيدًا».