خطة حكومية لتنمية القدرات البشرية فى قطاع السياحة.. اقرأ التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، برنامج متكاملا لتطوير قطاع السياحة اتفاقا والرؤية التنموية، وتفعيل استراتيجية التحرك لبلوغ مستهدفات الخطة، وفي إطار مواصلة جهود الدولة في دعم القطاع لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وجاءت تقديرات الخطة الواردة، في ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافي قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22 وخاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس ، ومع الاتجاه الدولي نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولي، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.

ويأتى فى مقدمة الخطة المتكاملة لتطوير قطاع السياحة خلال العام المالي الجارى وفقا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) محور "تنمية القدرات البشرية" وذلك من خلال:

1- تكثيف البرامج التدريبية داخل المنشآت On - the job training ومن خلال التردد على مراكز تدريب متخصصة في مختلف مجالات العمل السياحي.

2- منح حوافز مالية لأصحاب المنشآت السياحية لرفع المستوى المهاري للعاملين، ويصدق ذلك على مهارات اللغات والمهارات الرقمية في التعامل مع أجهزة الاتصالات الحديثة، مثل خدمات الحجز الإلكتروني وغيرها، وفي تصميم البرامج التدريبية وفقا لمقتضيات العمل والقدرات المطلوبة في كل تخصص مني مرتبط بالنشاط السياحي.